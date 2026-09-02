Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль пояснив, чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль пояснив, чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ
ЗМІ повідомляли, що Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ
фото: РИА

Ушаков наголосив на суворо конфіденційному характері проведених консультацій

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков спростував повідомлення західних видань про небажання Володимира Путіна зустрітися з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. За його словами, нібито таких планів спочатку не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Західні засоби масової інформації поширили інформацію про те, що глава американської розвідувальної служби приїжджав до Москви на переговори з диктатором, однак Володимир Путін відмовився від цієї зустрічі. Ушаков заявив, що ці дані нібито є вигадкою.

«Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти», – сказав помічник Путіна.

Ушаков наголосив на суворо конфіденційному характері проведених консультацій. «Розповідати про їхню суть я не маю права», – додав він.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. Причиною могла стати позиція американського посадовця щодо війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія путін ЦРУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін уперше приїхав на Курили, щоб поїсти ікри
США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
14 серпня, 12:13
Дослідники встановлюють імена загиблих за некрологами й фотографіями з цвинтарів
BBC порахувала загиблих військових РФ: з'явилися нові дані
21 серпня, 23:08
Для зйомок росіяни використали саму сцену відбудованого театру
Росія зняла пропагандистський фільм про драмтеатр у Маріуполі: Лубінець звернувся до ООН
22 серпня, 23:55
Пожежу з ураженого логістичного комплексу Ozon видно за 12 км
У Дагестані атаковано логістичний комплекс Ozon
24 серпня, 05:44
Сили оборони вдарили по аеродрому «Міллерово» у Ростовській області РФ
Сили оборони уразили російський винищувач МіГ-29
25 серпня, 14:18
Мінометні розрахунки Росгвардії завдавали 120-мм мінометних ударів по цілях, що імітували позиції противника
ФСБ і Росгвардія готуються захищати Петербург та Ленінградську область
26 серпня, 15:35
«Вітаю!»: мер Сочі вручив батькам загиблого на війні орден
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
27 серпня, 16:00
Під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові питання «забезпечення безпеки»
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
16 серпня, 17:36

Політика

НАТО попередило Європу про нові гібридні атаки та диверсії
НАТО попередило Європу про нові гібридні атаки та диверсії
Кремль пояснив, чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ
Кремль пояснив, чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ
Експрезидент Росії пригрозив Німеччині ударами по Берліну та залізниці
Експрезидент Росії пригрозив Німеччині ударами по Берліну та залізниці
Путін провів масштабні кадрові перестановки серед силовиків: до чого готується Кремль
Путін провів масштабні кадрові перестановки серед силовиків: до чого готується Кремль
Ердоган і Путін провели закриті переговори щодо завершення війни в Україні
Ердоган і Путін провели закриті переговори щодо завершення війни в Україні
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
102K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
77K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua