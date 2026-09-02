Кремль пояснив, чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ

Ушаков наголосив на суворо конфіденційному характері проведених консультацій

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков спростував повідомлення західних видань про небажання Володимира Путіна зустрітися з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. За його словами, нібито таких планів спочатку не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Західні засоби масової інформації поширили інформацію про те, що глава американської розвідувальної служби приїжджав до Москви на переговори з диктатором, однак Володимир Путін відмовився від цієї зустрічі. Ушаков заявив, що ці дані нібито є вигадкою.

«Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти», – сказав помічник Путіна.

Ушаков наголосив на суворо конфіденційному характері проведених консультацій. «Розповідати про їхню суть я не маю права», – додав він.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. Причиною могла стати позиція американського посадовця щодо війни в Україні.