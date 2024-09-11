Данія може постраждати через нафту з російських танкерів – Bloomberg

Російські судна все частіше відмовляються від лоцманських послуг, що збільшує ймовірність розливів нафти біля узбережжя Данії

Російські нафтові танкери все більше нехтують безпекою у протоках Данії, здійснюючи рейси без супроводу лоцманів. Танкери так званого «тіньового флоту» РФ, які транспортують нафту небезпечними протоками Данії, ризикують спричинити розливи нафти. Про це пише Bloomberg.

Російські судна все частіше відмовляються від лоцманських послуг, що збільшує ймовірність розливів нафти біля узбережжя Данії. Так, наразі відомо, що у квітні-липні 20% суден «тіньового флоту» відмовились від супроводу фахівців у данських водах. За рік цей показник зріс на 4%.

У протоках Данії багато мілин, різні глибини, а також сильні течії. Користуватися послугами лоцманів у таких районах судноплавства рекомендує Міжнародна морська організація (IMO).

Від супроводу відмовляються переважно старі судна із поганим обслуговуванням, непрозорими власниками та сумнівним страхуванням.

До слова, Морський експорт російської нафти впав до мінімального значення майже місяць.За підрахунками агентства, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн. барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.