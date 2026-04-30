Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву

Генпрокурор: Вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності

Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно Panormitis залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту», – наголосив Кравченко.

Генпрокурор зауважив, що на підставі матеріалів, переданих українською стороною в межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання відповідного запиту, а факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. За його словами, подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України.

«Вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності. Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності», – додав генпрокурор.

Нагадаємо, минулого тижня до порту Хайфи вже прибуло судно із зерном, яке російські сили вивезли з тимчасово окупованих територій України. Попри офіційні звернення української влади із закликом не приймати цей вантаж, його все ж розвантажили.

Цього тижня до Ізраїлю прибуло ще одне судно з аналогічним зерном. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно. Україна знову закликала ізраїльську сторону не допускати його розвантаження.

У відповідь на ситуацію Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нового пакета санкцій.

Згодом один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном. Йдеться про компанію «Ценципер», яка відмовилася розвантажувати судно в порту Хайфи через ризик потрапити під міжнародні санкції.