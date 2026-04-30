Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Судно з краденим зерном покинуло води Ізраїлю. Кравченко зробив заяву
Факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні
фото: Руслан Кравченко/Telegram

Генпрокурор: Вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності

Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно Panormitis залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту», – наголосив Кравченко.

Генпрокурор зауважив, що на підставі матеріалів, переданих українською стороною в межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання відповідного запиту, а факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. За його словами, подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України.

«Вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності. Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності», – додав генпрокурор.

Нагадаємо, минулого тижня до порту Хайфи вже прибуло судно із зерном, яке російські сили вивезли з тимчасово окупованих територій України. Попри офіційні звернення української влади із закликом не приймати цей вантаж, його все ж розвантажили.

Цього тижня до Ізраїлю прибуло ще одне судно з аналогічним зерном. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно. Україна знову закликала ізраїльську сторону не допускати його розвантаження.

У відповідь на ситуацію Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нового пакета санкцій.

Згодом один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном. Йдеться про компанію «Ценципер», яка відмовилася розвантажувати судно в порту Хайфи через ризик потрапити під міжнародні санкції.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

