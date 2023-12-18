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Німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії
Під санкції підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят
фото з відкритих джерел

Митниця буде вилучати підсанкційні товари з посилок

Напередодні Різдвяних свят митниця Німеччини нагадала, що на імпорт з РФ поширюється заборона на широке коло товарів, через введені санкції за агресію проти України. Про це йдеться у пресрелізі німецької митниці.

Митниця попередила, що буде вилучати з посилок товари, які потрапили під санкції.

Як зазначається, під санкції підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят: целюлоза й папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси й хімічна продукція, зокрема косметика.

Наголошується, що подарункові посилки, які надсилаються приватними особами з Росії іншим приватним особам на території Євросоюзу, не є винятком із санкційного режиму.

Водночас, книги та дитячі іграшки не будуть підпадати під заборону. Ці товари були вилучені з санаційного списку через ухвалені доповнення до відповідних постанов ЄС.

Нагадаємо, Австрія перестала блокувати 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна погодилася прибрати банк Raiffeisen Bank International (RBI) із чорного списку «міжнародних спонсорів війни».

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Теги: Німеччина санкції митниця імпорт

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