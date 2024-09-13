Кім Чен Ин вперше засвітився на заводі зі збагачення урану: чим цікавий об'єкт

Північна Корея вперше продемонструвала свою ядерну програму

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї, який є виробничою базою ядерних матеріалів збройового класу. Про це пише Bloomberg.

«Він наголосив на необхідності подальшого збільшення кількості центрифуг, щоб експоненціально збільшити ядерну зброю для самозахисту», – повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

КНДР вкрай рідко розкриває свої потужності зі збагачення урану. Міністерство об'єднання Південної Кореї «рішуче засудило» Північну Корею за обіцянку прискорити свою програму ядерної зброї.

Зображення будуть ретельно вивчені США та їхніми союзниками, а також експертами зі зброї, щоб отримати краще уявлення про обладнання, яке Північна Корея використовує для збагачення урану, і скільки воно може виробити.

На думку видання, це вказує на те, що Пхеньян більше не бачить причин приховувати свою програму зі збагачення урану, яку він колись люто заперечував.

фото: KCNA

фото: KCNA

Офіційні особи Південної Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, розглядає можливість ядерного випробування ближче до виборів, щоб підвищити свою популярність. Востаннє такі випробування пройшли у вересні 2017 року, і її найпотужніша атомна бомба була орієновно 120-250 кілотонн.

Раніше Північна Корея покладалася на виробництво плутонію, виробляючи приблизно одну бомбу на рік. Але перейшовши на програму зі збагачення урану вона тепер може виробляти достатньо матеріалу для приблизно шести видів ядерної зброї на рік, кажуть експерти зі зброї.

До слова, Північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до Росії всупереч санкціям, які мають перешкодити Пхеньяну розробляти таку зброю, а Москві – імпортувати її.Залишки чотирьох ракет, які отримали назву Hwasong-11, були досліджені в Києві 3 вересня дослідниками з Conflict Armament Research, незалежної групи, що базується у Великій Британії і займається ідентифікацією та відстеженням зброї та боєприпасів, що використовуються у війнах по всьому світу.