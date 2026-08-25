Експорт російської нафти з чорноморських портів різко скоротився

Обсяг перевезень у серпні становив близько 1,7 млн тонн

За перші 20 днів серпня 2026 року експорт сирої нафти Росії з портів в Чорному морі скоротився у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом липня. Обсяг перевезень становив близько 1,7 млн тонн. Про це повідомила моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», передає «Главком».

Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко зауважив, що, за даними моніторингу, у період з 1 до 20 серпня з російських портів у Чорному морі вийшли танкери із загальним дедвейтом (повна вантажопідйомність судна, – «Главком») близько 1,7 млн тонн. Для порівняння, за перші 20 днів липня з портів РФ у Чорному морі вийшли 40 танкерів типу Crude Oil Tanker із загальним дедвейтом близько 5,5 млн тонн.

У розрахунках не враховано рейс танкера Bourda (31 липня був уражений біля Новоросійська) в баласті, не прийняв на борт нафту та згодом вирушив до Туреччини для ремонту.

Водночас до загального обсягу зарахували три танкери загальним дедвейтом 324,5 тис. тонн, які, за даними групи, доставили російську нафту до портів країн ЄС. Йдеться про Mareta, Minerva Aries та Minerva Clara.

«Всі ці танкери мають прапор Ліберії, судновласників та менеджерів з Греції, два з них вже знаходяться під санкціями України. Ці три танкери – на відміну від 27 танкерів, які в цей період вказали як порт призначення термінал КТК – цього не зробили», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, морські поставки російської сирої нафти за кордон продовжили стрімко падати на тлі атак безпілотників і загроз нових ударів у Чорному морі, опустившись до найнижчого рівня з кінця квітня. Скорочення експорту триває вже п’ять тижнів поспіль, а падіння за цей період виявилося більшим, ніж за будь-який зіставний проміжок часу від початку повномасштабного вторгнення в Україну.