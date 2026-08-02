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Вибух у ресторані Москви: зросла кількість загиблих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вибух у ресторані Москви: зросла кількість загиблих
Офіційно російська влада не повідомляє, хто міг бути ціллю вибуху
фото: росЗМІ

У лікарні померли ще двоє постраждалих

Кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві зросла до п'яти. Ще понад шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Двоє потерпілих померли в лікарні. Раніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомляв про трьох загиблих – жінку, яка, ймовірно, принесла саморобний вибуховий пристрій, охоронця та одного з відвідувачів ресторану.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про теракт. За попередньою версією слідства, вибухівку заховали в коробці, замаскованій під подарунок, а сам пристрій привели в дію дистанційно. Російські правоохоронці припускають, що жінка, яка принесла коробку, могла не знати про її вміст.

Офіційно російська влада не називає можливу ціль нападу. Водночас низка російських ЗМІ та Telegram-каналів стверджують, що вибух міг бути спрямований проти головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка, який нібито святкував у ресторані своє 55-річчя. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, у березні 2026 року Європейський Союз запровадив санкції проти Чайка. У рішенні Ради ЄС зазначалося, що він був головним командувачем російських військ під час їхнього входу до Бучі, а отже несе відповідальність за звірства, скоєні окупантами в місті.

Крім того, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявив, що загиблий охоронець міг бути співробітником Федеральної служби охорони РФ. Ці дані також не підтверджені офіційно.

Раніше у Москві знайшли мертвим колишнього директора термінала ділової авіації аеропорту «Шереметьєво» Олексія Коршенка. Саме через цей термінал у серпні 2023 року проходив літак засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина перед своїм останнім польотом.

 

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Теги: росія Москва росіяни вибух

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