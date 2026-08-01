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Віталій Шапран Економічний експерт

Казахстан готується до життя без Росії

glavcom.ua
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Казахстан більше не робить ставку на Росію
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Казахстан усвідомлює, що РФ перестає бути надійним торговельним партнером

На минулому тижні Президент Казахстану Токаєв закликав Путіна заморозити війну в Україні. Розумна людина цей Токаєв. До Казахстану поступово доходить, що РФ вже ніколи не буде надійним торговельним партнером та транзитером.

Економічні мотиви поведінки Токаєва криються не тільки в ударах України по терміналах Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську і по танкерах КТС, але і в ударах по Оренбурзькому газопереробному заводу, через який зупинявся видобуток сировини в Казахстані.

Неадекватна відповідь Путіна, який пообіцяв продовжити так зване СВО, лише доводить, що Казахстану варто пошукати нових бізнес-партнерів і більше не робити ставку на співпрацю з РФ, яка вже не здатна виконувати свої зобов’язання.

Казахстану варто припинити транзит російської нафти до КНР та постачати нафту в КНР самостійно. Також країна має розбудувати власні НПЗ та газопереробні заводи, щоб постачати пальне на експорт до країн Середньої Азії, оскільки РФ цього зробити вже не зможе.

Логічним також буде відмовитись від співпраці з РФ в галузі будівництва газопроводу з РФ до КНР через територію Казахстану.

Сумнівною є і здатність РФ завершити проєкт з розбудови ядерної станції в Казахстані. Росіяни зараз себе не можуть забезпечити інвестиціями, що вже казати про АЕС в Казахстані, яка перетвориться на довгобуд.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Казахстан росія торгівля

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