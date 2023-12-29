Україна хоче націоналізувати два пасажирські літаки російської компанії

Літаки належать компанії «Ільюшн Фінанс Ко.», яка входить до складу російської державної корпорації «Ростех»

Мінʼюст хоче стягнути в дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е

28 грудня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави двох літаків, які належать російській компанії. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Літаки належать компанії «Ільюшн Фінанс Ко.», яка входить до складу російської державної корпорації «Ростех». Зазначена компанія відповідає за функціональний напрям у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Повідомляється, що початку та під час повномасштабної війни вказана компанія системно співпрацювала з вищим політичним керівництвом РФ та брала участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії Росії.

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Крім того, вона сприяє російській владі у протидії санкціям, які були застосовані до РФ через війну проти України.

Тому Мінʼюст хоче стягнути в дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

Нагадаємо, у липні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех». Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.

До слова, навіть при наявності санкцій західні компанії продовжують співпрацювати з РФ і допомагають їй будувати танки. Вони продають російським оборонним підприємствам верстати та компоненти.