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Україна хоче націоналізувати два пасажирські літаки російської компанії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна хоче націоналізувати два пасажирські літаки російської компанії
Літаки належать компанії «Ільюшн Фінанс Ко.», яка входить до складу російської державної корпорації «Ростех»
фото з відкритих джерел

Мінʼюст хоче стягнути в дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е

28 грудня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави двох літаків, які належать російській компанії. Про це повідомила пресслужба відомства.

Літаки належать компанії «Ільюшн Фінанс Ко.», яка входить до складу російської державної корпорації «Ростех». Зазначена компанія відповідає за функціональний напрям у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Повідомляється, що початку та під час повномасштабної війни вказана компанія системно співпрацювала з вищим політичним керівництвом РФ та брала участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії Росії.

Крім того, вона сприяє російській владі у протидії санкціям, які були застосовані до РФ через війну проти України.

Тому Мінʼюст хоче стягнути в дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

Нагадаємо, у липні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех». Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.

До слова, навіть при наявності санкцій західні компанії продовжують співпрацювати з РФ і допомагають їй будувати танки. Вони продають російським оборонним підприємствам верстати та компоненти.

Теги: Міністерство юстиції літак

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