Росія і Китай запустили супутники, які можуть використати для нападу на США

Китай маскує або приховує діяльність супутників, щоб уникнути міжнародного осуду

Згідно з новим звітом Космічних сил США, Китай і Росія запустили супутники, які призначені для огляду та ремонту інших космічних апаратів, однак можуть бути використані для нападу на об'єкти США. Про це пише Bloomberg.

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Космічні сили США повідомили, що природа подвійного призначення деяких космічних кораблів, таких як китайські супутники Shijian 17 і 21, ускладнює виявлення протикосмічних випробувань або ворожої діяльності.

Зазначається, що Росія і Китай розробляють і випробовують протикосмічну зброю, щоб завдавати шкоди або знищувати супутники, а також космічні служби.

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Китай також розробляє наземні лазери, здатні пошкоджувати, а не лише тимчасово засліплювати супутникові датчики США. Згідно зі звітом, розробляються супутникові системи перевірки та ремонту, які можуть функціонувати як зброя.

«Вони часто маскують або приховують цю діяльність, щоб уникнути міжнародного осуду», – йдеться у звіті.

Зазначається, що китайський Shijian 17 має роботизовану руку для боротьби з іншими супутниками, а Росія розгорнула кілька прототипів орбітальних антисупутників на низькій навколоземній орбіті, включаючи моделі Cosmos 2504, 2519 і 2536, щоб перевірити можливості кінетичного ураження.

Космічні сили США заявили, що Китай зараз використовує понад 300 супутників дистанційного зондування з різними датчиками, покращуючи здатність китайських військових спостерігати за авіаносцями США, експедиційними ударними групами та розгорнутими аерокрилами.

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«Незважаючи на те, що Росія володіє одними з найпотужніших у світі індивідуальних супутників дистанційного зондування, все ж вона відстає, у порівнянні із США та Китаєм», – додали у звіті.

Нагадаємо, Москва та Пекін мають намір разом побудувати Місячну станцію, а потім освоювати Місяць та допомагати іншим країнам висаджувати людей на супутнику Землі.

Як повідомлялося, Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все – від автомобілів до комп'ютерних чіпів.