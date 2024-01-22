Байден і Сунак обговорили потребу в додатковому фінансуванні України

Лідери країн обговорили найбільш актуальні міжнародні проблеми, серед яких й ситуація в Україні

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в ході телефонної розмови обговорили подальшу підтримку України, а також взаємні заходи щодо інших міжнародних викликів. Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Лідери країн обговорили найбільш актуальні міжнародні проблеми, серед яких й ситуація в Україні.

«Щойно президент завершив телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком», – сказав Кірбі.

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«Звісно вони говорили про Україну та нагальну потребу в додатковому фінансуванні, яку вона зараз має, а також про підтримку здатності захищатися на полі бою», – наголосив представник Білого дому.

Сунак поінформував Байдена про нещодавнє оголошення подальшої військової підтримки Україні у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів разом із підписанням нової двосторонньої угоди про безпеку між Британією та Україною.

«Лідери погодилися, що надзвичайно важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну, яка протистоїть неспровокованій російській агресії», – йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 млрд доларів.

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Раніше повідомлялося, що ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.