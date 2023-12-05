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Румунія побачила для себе можливість у відбудові України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Румунія побачила для себе можливість у відбудові України
Ентон Блінкен зустрівся із Марчелом Чолаку
фото зі сторінки X Ентоні Блінкена

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку переконаний, що Румунія допоможе Україні

Румунія може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни, оскільки має такі переваги, як безпека, географічна близькість та транспортне сполучення. Про це на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише CursDeGuvernare.

«Румунія була і буде з Україною, доки вона не переможе Російську Федерацію. Румунія давно засвоїла урок щодо Росії. Ми знаємо російський народ та цю систему агресії», – заявив румунський урядовець.

За словами прем'єра, Румунія має у своєму розпорядженні можливості, які можуть представляти інтерес для американських компаній, які бажають брати участь у реконструкції України. «Ми хочемо виявити найкращі шляхи для поглиблення та розвитку двосторонніх відносин (зі США – «Главком») та запуску нових проектів для того, щоб наше стратегічне партнерство було зміцнене поглибленим економічним партнерством», – констатував Чолаку.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку подякував держсекретарю США за його «втручання у проблему на Близькому Сході» і за «надану допомогу, щоб повернути румунів із Сектору Гази». Він також зазначив, що «стратегічне партнерство зі США є найважливішим стратегічним партнерством Румунії, особливо в контексті безпекової кризи після агресії Російської Федерації проти України».  Блінкен, у свою чергу, висловив вдячність Бухаресту за допомогу, надану Україні та співпрацю на Чорному морі.

Нагадаємо,13 листопада, у Румунії стартували навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє DW. Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті.

Зазначається, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії раніше. 

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Теги: безпека біженці міністр Україна влада Ентоні Блінкен Румунія

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