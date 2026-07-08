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Румунія попросила Україну змінити алгоритм роботи морських дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Румунія попросила Україну змінити алгоритм роботи морських дронів
Румунія захотіла, щоб українські дрони вибухали автоматично
фото: armyinform.com.ua

Бухарест запропонував запрограмувати безпілотники на автоматичне самознищення у разі потрапляння до румунських територіальних вод

Румунія звернулася до України з пропозицією змінити алгоритм роботи морських безпілотників після нещодавнього інциденту в акваторії Чорного моря. Бухарест також веде переговори із союзниками щодо посилення системи протиповітряної оборони країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Radio România.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що офіційно звернувся до української сторони з проханням переглянути принцип роботи морських безпілотників.

За його словами, українські дрони мають бути запрограмовані таким чином, щоб автоматично самознищуватися у разі випадкового потрапляння до територіальних вод Румунії.

«Я офіційно направив міністру оборони України запит, в якому вказав, що для Румунії доцільно оголосити про те, що будь-який безпілотник, запущений у Чорне море і вироблений в Україні, повинен бути запрограмований таким чином, щоб при випадковому попаданні в територіальні води Румунії, за будь-яких умов, він мимоволі вибухнув», – сказав Міруце.

Він пояснив, що реалізувати таку функцію можна за допомогою попереднього програмування безпілотника. Навіть у разі втрати зв'язку вбудований мікропроцесор, за його словами, зможе автономно визначити місцеперебування апарата та активувати механізм самознищення після перетину румунських територіальних вод.

Крім цього, виконувач обов'язків міністра оборони повідомив, що Румунія продовжує переговори із союзниками щодо розміщення на своїй території додаткових засобів протиповітряної оборони.

За словами Міруце, необхідність посилення захисту стала особливо актуальною після інциденту з безпілотником у районі міста Галац. Також румунська сторона звернулася до партнерів із проханням надати додаткові засоби виявлення та спостереження за повітряними цілями, здатними ефективно працювати на малих висотах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що для посилення захисту Одеси та всього Чорноморського регіону Україна планує розгорнути нову лінію оборони, основу якої складуть безпілотники-перехоплювачі.

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Теги: дрон Румунія Україна

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