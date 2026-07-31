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Румунія піднімала F-16 через повітряні цілі біля кордону з Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Румунія піднімала F-16 через повітряні цілі біля кордону з Україною
Румунські F-16 вилетіли на перехоплення повітряних цілей поблизу України
фото з відкритих джерел

Два винищувачі F-16 із 86-ї авіабази Борча підняли в повітря о 21:12, 30 липня для моніторингу ситуації

Румунія ввечері 30 липня підняла в повітря два винищувачі F-16 після виявлення повітряних цілей поблизу державного кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

За даними румунського оборонного відомства, система радіолокаційного спостереження зафіксувала групу повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною.

Два винищувачі F-16 із 86-ї авіабази Борча підняли в повітря о 21:12 для моніторингу ситуації.

У зв'язку з потенційною загрозою Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій надіслала жителям повіту Тулча повідомлення RO-Alert.

У Міноборони Румунії повідомили, що одна або кілька повітряних цілей перебували в національному повітряному просторі країни близько 20 секунд, приблизно о 21:14. Після цього вони перетнули кордон у напрямку України. Невдовзі цілі зникли з екранів радарів, а з української сторони почали надходити повідомлення про вибухи.

До слова, 27 липня Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 після того, як радарна система спостереження Міністерства оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль на схід від населеного пункту Суліна

Нагадаємо, близько €1,5 млн за три дні – у таку суму Румунії обійшлося знищення трьох безпілотників, що порушили її повітряний простір; основні витрати припали на ракети для F-16. 

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Теги: Румунія винищувач F-16

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