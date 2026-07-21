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Президент Румунії заявив про ураження танкера біля берегів країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент Румунії заявив про ураження танкера біля берегів країни
Танкер вийшов із єгипетського порту Олександрія та прямував до українського порту Рені
фото: Reuters (ілюстративне)

Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини

Минулої ночі танкер для перевезення пропану Gas Lisbon під ліберійським прапором зазнав ураження за 20 морських миль від румунського узбережжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Румунії Нікушора Дана.

«Незабаром після інциденту два судна Румунського агентства з безпеки життя людей на морі прибули на місце події та евакуювали весь екіпаж, включаючи трьох поранених членів екіпажу. Усіх було безпечно доставлено на берег», – йдеться у повідомленні.

Дан зазначив, що буксир, направлений у цей район, стежить за тим, щоб судно не дрейфувало і не становило додаткової загрози для безпеки судноплавства.

«Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної агресивної війни Російської Федерації проти України», – наголосив лідер Румунії.

Президент уточнив, що судно виплило з порту Олександрія (Єгипет) і прямувало до українського порту Рені.

До слова, раніше біля узбережжя Румунії в акваторії Чорного моря виявили та знешкодили п'ять морських дронів.

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Теги: Нікушор Дан Румунія

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