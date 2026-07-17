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Ізмаїлу загрожує підтоплення: Кабмін виділив кошти на дамбу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ізмаїлу загрожує підтоплення: Кабмін виділив кошти на дамбу
Захисна дамба на Дунаї в Ізмаїльському районі, стан якої потребує невідкладного ремонту
фото: Мінекономіки

З 2021 року дамбу на Дунаї руйнує течія, а розмив за останній рік зріс майже вдвічі

Кабінет міністрів виділив 49,4 млн грн на невідкладні аварійно-відновні роботи на захисній дамбі річки Дунай у Ізмаїльському районі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кошти спрямують із резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі Одеській обласній військовій адміністрації.

«Стан захисної дамби потребує невідкладного реагування, – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів. – Виділене фінансування дозволить оперативно розпочати аварійно-відновні роботи та запобігти виникненню техногенної надзвичайної ситуації. Йдеться передусім про безпеку жителів Ізмаїла та захист територій, розташованих поблизу Дунаю».

За словами посадовця, реалізація робіт дозволить посилити захист території від можливих аварійних ситуацій та забезпечити належні умови життєдіяльності населення Одеської області.

Про масштаб проблеми раніше розповідав голова Ізмаїльської райдержадміністрації Родіон Абашев. За його словами, руйнування берегової частини захисної дамби на 97-му кілометрі Дунаю зафіксували ще у вересні 2021 року. Тоді для запобігання розмиванню на аварійній ділянці встановили спеціальні кріплення, однак течія річки поступово зруйнувала захисні покриття. У 2025 році розмив становив близько 5 метрів, а вже станом на березень 2026 року він сягнув майже 8 метрів.

Головна небезпека – можливе підтоплення артезіанських свердловин, які забезпечують питною водою майже 100 000 жителів Ізмаїла та навколишніх сіл. У разі прориву дамби ці джерела водопостачання можуть вийти з ладу. Сам Ізмаїл є одним із головних річкових портів України, через який після втрати частини морського експортного потенціалу йде значна частка перевезень українського зерна. Ворог неодноразово завдавав ударів по портовій інфраструктурі міста, намагаючись паралізувати його роботу.

Одещина загалом залишається однією з найбільш вразливих прикордонних областей: лише навесні цього року росіяни масовано атакували регіон ударними безпілотниками, пошкодивши портову, енергетичну та промислову інфраструктуру, зокрема в Ізмаїльському районі.

Нагадаємо, схожим чином – з резервного фонду держбюджету – уряд нещодавно виділив понад 3 млрд грн на відбудову Вишневого на Київщині після масованого ракетного удару РФ, внаслідок якого місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни.

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Теги: Одещина Дунай Ізмаїл небезпека Кабмін Мінекономіки фінансування водопостачання населення ворог росіяни

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