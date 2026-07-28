У Румунії тисячі медиків оголосили страйк

Близько двох третин працівників понад 400 лікарень та медичних закладів припинили роботу на невизначений термін

Медики припинили роботу на невизначений термін, відклавши хірургічні операції та некритичні процедури

Тисячі працівників сфери охорони здоров’я в Румунії провели перший за останнє десятиліття загальнонаціональний страйк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Медики протестують проти законопроєкту про оплату праці, ухвалення якого є однією з умов отримання коштів від Європейського Союзу. Страйк також посилив тиск на політичні партії, які вже три місяці не можуть домовитися про формування нового уряду.

Як повідомив лідер профспілки «Санітас» Юліан Поуп, у вівторок близько двох третин працівників понад 400 лікарень та медичних закладів припинили роботу на невизначений термін, відклавши хірургічні операції та некритичні процедури. За його словами, до єдиного законопроєкту про заробітну плату, який зараз обговорюється, необхідно внести зміни, щоб доходи працівників не зменшилися, а майбутні підвищення не були обмежені.

Ця акція протесту є виявом соціального спротиву проти запланованої до кінця серпня реформи системи оплати праці в державному секторі, яка має на меті розблокувати понад €700 млн коштів ЄС. Наразі Румунією керує тимчасовий уряд з обмеженими повноваженнями, і поспіх з ухваленням реформ для отримання фінансування перенісся до парламенту.

«Наразі у нас немає надійного та гідного довіри партнера для переговорів, оскільки тимчасовий уряд не має повноважень обіцяти нам будь-які зміни. Наша найбільша надія – провести цього тижня переговори з усіма політичними лідерами, і, сподіваємося, наші вимоги будуть включені до закону», – сказав Поуп.

Політичні партії Румунії досі не змогли вийти з глухого кута щодо формування нового уряду. Це необхідно для того, щоб запевнити інвесторів та ЄС у тому, що країна зможе суворо контролювати видатки з метою скорочення одного з найбільших дефіцитів у блоці.

Нагадаємо, після відставки Іліє Боложана румунські політичні сили протягом кількох тижнів вели консультації щодо формування нового уряду. Переговори супроводжувалися розбіжностями між партіями щодо майбутнього складу Кабінету міністрів та політичного курсу країни.

Згодом у червні президент Румунії Нікушор Дан призначив прем'єр-міністром депутата Європейського парламенту та свого радника Еуджена Томака.