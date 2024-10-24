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МВФ зробив прогноз щодо економічного зростання України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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МВФ зробив прогноз щодо економічного зростання України
Показник економічного зростання України становитиме 3,0%
фото з відкритих джерел

Індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 5,8 у нинішньому

За прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%. Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO).

Так, у розділі щодо європейських економік зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,0%. Це нижче на 0,2 процентних пункти, ніж Фонд прогнозував ще у квітні.

МВФ також погіршив прогноз для ВВП України на 2025 рік – з 6,5% у квітневій доповіді до 2,5% у нинішньому випуску WEO.

Водночас цей показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5,3% за підсумками року – порівняно з очікуваними раніше 5,0%.

Крім того, Фонд навів прогнози за іншими показниками. Так, індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 5,8 у нинішньому. Наступного року він очікується на рівні 9,0.

Баланс поточного рахунку України зміниться з «мінус» 5,4 минулого року до «мінус» 8,1 за підсумками нинішнього. У 2025 році цей показник може досягти «мінус» 14,3.

Показник безробіття зменшиться з 19,1 у 2023 році до 14,2 в 2024 році. Наступного року він прогнозується на рівні 12,7.

Нагадаємо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд

Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні МВФ.  У МВФ відзначають, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

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Теги: МВФ економіка Україна

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