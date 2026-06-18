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Росія знайшла новий спосіб бити по економіці України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знайшла новий спосіб бити по економіці України
Росія намагається вдарити по українському врожаю ще до збору нового
скриншот з відео

Росія знайшла новий спосіб бити по економіці України

Посилення російських ударів по морських портах, суднах та логістичній інфраструктурі може скоротити український експорт зерна приблизно на третину. Такий розвиток подій загрожує не лише аграрному сектору, а й усій економіці країни, для якої продаж сільськогосподарської продукції залишається одним із ключових джерел валютної виручки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Наслідки для експорту зерна

За оцінками співрозмовників агентства, через регулярні атаки Росії обсяги перевалки зерна через порти Одеської області можуть знизитися з нинішніх шести до чотирьох мільйонів тонн на місяць.

Заступник міністра економіки України Тарас Висоцький зазначив, що частину вантажів можна буде перенаправити через дунайські порти, однак їхніх можливостей недостатньо для повноцінної компенсації втрат.

«Потенційно, обсяги експорту з одеських портів можуть впасти до 4 мільйонів метричних тонн на місяць через атаки. Близько 1 мільйона тонн можна було б перенаправити на дунайські термінали, але не більше – логістика там дорога», – сказав він.

Україна залишається одним із найбільших світових експортерів зерна. Через чорноморські порти проходить понад 90% аграрного експорту країни, тому удари по портовій інфраструктурі безпосередньо впливають на роботу всього сектору.

Ризики для аграрного сектору

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що скорочення експорту на 30% у ключові місяці сезону стане серйозним випробуванням для виробників зерна.

За його словами, Україна входить у новий маркетинговий рік із великими перехідними запасами, що може спричинити падіння внутрішніх цін та скорочення доходів аграріїв.

Серйозних збитків зазнають і власники портових терміналів. За оцінками галузі, від початку повномасштабної війни втрати портової інфраструктури вже досягли $1,5 млрд.

Логістичні виклики та накопичення запасів

Додатковою проблемою стає небажання судновласників працювати з українськими портами через зростання ризиків. Керівник компанії Novotech-Terminal Арсен Мурадян повідомив, що через постійні атаки судновласники вимагають підвищення ставок фрахту або взагалі відмовляються заходити до українських портів.

За даними учасників ринку, на початок липня в Україні може накопичитися близько 9 млн тонн перехідних запасів зерна, які не вдалося вчасно експортувати через логістичні обмеження.

Раніше суд заочно засудив колаборанта Володимира Сальдо до 15 років ув'язнення за організацію вивезення українського зерна з окупованої Херсонщини та передачу його під виглядом російської продукції.

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Теги: росія зерно Україна

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