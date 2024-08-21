Росія століття контролюватиме стратегічний об’єкт інфраструктури в Туреччині – FT

Росія матиме прямий контроль над стратегічною інфраструктурою в країні НАТО протягом 100 років, незалежно від того, хто буде при владі

Атомна електростанція «Аккую», яку будує «Росатом», фактично належить Російській Федерації. Вона зберігає контрольний пакет акцій, але несе всі фінансові, операційні та будівельні ризики. Про це заявив директор турецької програми в Інституті Близького Сходу Генюль Тол, пише FT.

Росія відповідає за будівництво, експлуатацію, навчання персоналу, поводження з відпрацьованим ядерним паливом та остаточне виведення з експлуатації атомної електростанції. Контракти типу «будівництво-володіння-експлуатація» дорого обходяться Москві, тому Росія застосувала їх тільки на АЕС «Аккую» і не хоче використовувати знову. Як зазначає видання, російський диктатор Володимир Путін вважає, що вигоди від володіння стратегічною інфраструктурою в одній з країн НАТО переважують фінансові ризики.

Як зазначає видання, Ердоган проголосив проєкт «Аккую» своїм планом зменшення енергетичної залежності Туреччини, зокрема від Росії, але замість цього Туреччина та Росія будуть пов'язані між собою протягом наступного століття через 60-річний цикл експлуатації та подальший процес виведення з експлуатації атомної електростанції.

«Опозиційні партії Туреччини виступають проти проєкту. Щоб захистити його, Ердоган підписав міжурядову угоду з Путіним, що конституційно унеможливлює її оскарження урядом, який прийде до влади після Ердогана. Це означає, що Росія матиме прямий контроль над стратегічною інфраструктурою в країні НАТО протягом 100 років, незалежно від того, хто буде при владі», – йдеться в матеріалі.

Крім того, атомна електростанція «Аккую» розташована близько до важливих військових об'єктів НАТО в Туреччині, зокрема до найбільшого складу ядерної зброї НАТО та радіолокаційної станції протиракетної оборони.

Зважаючи на угоду «будівництво-володіння-експлуатація», російські персонал і ресурси можуть опинитися поруч з цими об'єктами НАТО. Туреччина може побудувати ще один радар для захисту станції. Військові аналітики й представники оборонних відомств побоюються, що, оскільки АЕС «Аккую» належить Росії, Москва може вимагати експлуатації цього радара і ввести війська для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, Туреччина є енергозалежною країною, так як понад 90% енергетичного балансу країни для внутрішніх потреб складає імпорт, у якому Росія відіграє ключову роль.

Варто зазначити, що міжурядову угоду Туреччини та Росії щодо будівництва та експлуатації АЕС «Аккую» було підписано ще у 2010 році. Минулого року відбулося урочисте відкриття першого та чотирьох енергоблоків станції, проєктна потужність якої має забезпечити 10% потреб Туреччини в електроенергії. Фізичний запуск АЕС заплановано на поточний рік.

Як повідомлялося, гроші, які російський «Росатом» перераховує до Туреччини на будівництво АЕС «Аккую» – найбільшого російсько-турецького інвестпроєкту – потрапили під арешт.

Слідом за «Аккую» влада Туреччини планує побудувати ще три АЕС, а також розглядає закупівлю невеликих модульних реакторів. Але на цей раз, за даними Reuters, турецьке Міненерго веде переговори з американськими підрядниками, а також компаніями з Китаю та Південної Кореї.

До слова, Китай збільшує темпи будівництва реакторів АЕС. Держрада КНР схвалила будівництво ще 11 енергоблоків до 2029 року у п'яти провінціях – по дві у кожній.