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У скільки обійдеться ремонт «Північних потоків» – оприлюднено цифри

glavcom.ua
У скільки обійдеться ремонт «Північних потоків» – оприлюднено цифри
Диверсія на газогонах призвела до зростання цін на газ у Європі
фото з відкритих джерел

Джерело зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу

Компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених у вересні газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2», почала попередню оцінку вартості ремонту труб і відновлення постачання ними газу. Про це газеті The New York Times повідомило на умовах анонімності поінформоване джерело.

Один кошторис ремонту «Північних потоків» оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з $500 млн, повідомило джерело. Крім того, російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газогонів можуть витримувати вплив солоної морської води.

Як відомо, багато країн Європи вважають, що Москва причетна до підривів на «Північних потоках», хоча докази цього публічно оголошені не були.

The New York Times зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу, вже не може використовувати аргумент про дешеве блакитне паливо для впливу на Німеччини й буде змушена витратитись на ремонт «Північних потоків».

Водночас через диверсію на газогонах призвів до зростання цін на газ у Європі щонайменше до весни 2023 року, що могло спонукати європейські країни підштовхувати Україну до переговорів про швидке завершення війни.

«Той факт, що одна з труб «Північного потоку-2» залишається неушкодженою, також означає, що в умовах енергетичної кризи Німеччина може змінити курс і дозволити цій трубі почати перекачувати газ», – додає NYT.

Раніше було опубліковано відео наслідків аварії на газопроводі «Північний потік».

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Зауважимо, слідчі Швеції вважають, що вибухи на газопроводах Nord Stream були результатом диверсії.

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Теги: росія Газпром ремонт Північний потік-2 Північний потік

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