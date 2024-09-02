Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська туристка шокована новими цінами на відпочинок у Туреччині

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британська туристка шокована новими цінами на відпочинок у Туреччині
Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років
фото з відкритих джерел

Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан

Туреччина, яка довгий час була улюбленим напрямком для бюджетних мандрівників, стикається з хвилею критики через різке зростання цін. Британська туристка висловила своє невдоволення у соціальних мережах, порівнюючи вартість відпочинку з європейськими курортами.

Особливе обурення викликають ціни в аеропортах. Хейлі Даффі була шокована, побачивши бургер за 20 євро в аеропорту Даламан. Її відео в TikTok стало вірусним, зібравши тисячі лайків та коментарів від людей, які поділяють її думку.

У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась:

«Ціни на їжу в аеропорту Даламан – це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер».

Хейлі обурилася такими цінами, назвавши їх справжнім здирництвом, і вирішила поділитися своїм досвідом, щоб інші мандрівники були готові до нових реалій на цьому популярному курорті. Її підписники в соціальних мережах активно підтримали її позицію, підтверджуючи, що вартість відпочинку в Туреччині дійсно значно зросла.

Але високі ціни не обмежуються лише аеропортами. Туристи відзначають, що вартість їжі, напоїв та розваг на самих курортах також значно зросла. Деякі навіть порівнюють ціни з Лондоном.

Один з користувачів зауважив, що завищені ціни – це проблема не лише турецьких аеропортів, але це не заважає людям активно висловлювати своє невдоволення.

Варто зазначити, що останнім часом туристи все частіше скаржаться на загальне зростання цін у Туреччині. Вони побоюються, що через це популярні курорти можуть втратити свою привабливість і перетворитися на пустельні«міста-привиди» вже за кілька років.

Наприклад, користувач TikTok slimwadie5 розповів, що заплатив 120 фунтів стерлінгів (приблизно 4,5 тис. грн) за годину прогулянки на швидкісному катері. Він також зазначив, що ціни на їжу та напої на курортах стали порівнянні з лондонськими: бургер коштує 12 фунтів (648 грн), а пляшка води - 2 фунти (108 грн).

«Моя сестра та її сім'я кажуть, що більше не повернуться сюди через такі ціни», – поділився slimwadie5.

Він також додав, що в інтернеті багато хто пророкує швидкий занепад турецького туризму через цю проблему.

Нагадаємо, туристичний сезон у Туреччині: рекорди та несподівані дані про росіян.

Читайте також:

Теги: відпочинок TikTok відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жан Беленюк та Парвіз Насібов були на п'єдесталі минулих Олімпійських Ігор
Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку
9 серпня, 01:13
Жан Беленюк здобув третю олімпійську нагороду у своїй кар'єрі
Жан Беленюк розповів про цінну річ, яку в нього вкрали на Олімпіаді
14 серпня, 08:25
Правоохоронці готують затриманому повідомлення про підозру
У Києві конфлікт між двома чоловіками скінчився вбивством
17 серпня, 20:47
У зверненні співак заявив, що розпочинає все з чистого аркуша
Олег Винник після звинувачень у брехні вперше вийшов на зв'язок
16 серпня, 18:05
Персонал дві години перераховував купюри – загалом у сумці було 600 тис. юанів
Консультанти люкс-бутика образили клієнтку в Китаї: вона вигадала, як їх провчити
23 серпня, 16:44
Майорка може заборонити одну систему обслуговування у готелях
Перший курорт у Європі може заборонити систему all inclusive
19 серпня, 14:20
Авторка книги Сара Рейнсфорд - іноземна кореспондентка BBC, чия кар’єра в РФ тривала 20 років. Поїхала з РФ після того, як її оголосили «загрозою безпеці» у 2021
Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ
23 серпня, 18:12
Згідно з аналізом, щонайменше 247 військових РФ потрапили в полон у Курській області
Іноземні журналісти підрахували, скількох росіян вдалося взяти в полон на Курщині
25 серпня, 19:56
Андрій Лузан служитиме у Силах безпілотних систем
Відомий гуморист склав присягу та розповів про свою майбутню службу
Вчора, 17:09

Соціум

Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів
Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів
Уряд Польщі оголосив нові правила стосовно абортів
Уряд Польщі оголосив нові правила стосовно абортів
Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
Нардеп-утікач Дмитрук об’явився в Лондоні (відео)
Нардеп-утікач Дмитрук об’явився в Лондоні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
19K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
7875
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
6308
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua