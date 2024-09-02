Британська туристка шокована новими цінами на відпочинок у Туреччині

Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років

Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан

Туреччина, яка довгий час була улюбленим напрямком для бюджетних мандрівників, стикається з хвилею критики через різке зростання цін. Британська туристка висловила своє невдоволення у соціальних мережах, порівнюючи вартість відпочинку з європейськими курортами.

Особливе обурення викликають ціни в аеропортах. Хейлі Даффі була шокована, побачивши бургер за 20 євро в аеропорту Даламан. Її відео в TikTok стало вірусним, зібравши тисячі лайків та коментарів від людей, які поділяють її думку.

У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась:

«Ціни на їжу в аеропорту Даламан – це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер».

Хейлі обурилася такими цінами, назвавши їх справжнім здирництвом, і вирішила поділитися своїм досвідом, щоб інші мандрівники були готові до нових реалій на цьому популярному курорті. Її підписники в соціальних мережах активно підтримали її позицію, підтверджуючи, що вартість відпочинку в Туреччині дійсно значно зросла.

Але високі ціни не обмежуються лише аеропортами. Туристи відзначають, що вартість їжі, напоїв та розваг на самих курортах також значно зросла. Деякі навіть порівнюють ціни з Лондоном.

Один з користувачів зауважив, що завищені ціни – це проблема не лише турецьких аеропортів, але це не заважає людям активно висловлювати своє невдоволення.

Варто зазначити, що останнім часом туристи все частіше скаржаться на загальне зростання цін у Туреччині. Вони побоюються, що через це популярні курорти можуть втратити свою привабливість і перетворитися на пустельні«міста-привиди» вже за кілька років.

Наприклад, користувач TikTok slimwadie5 розповів, що заплатив 120 фунтів стерлінгів (приблизно 4,5 тис. грн) за годину прогулянки на швидкісному катері. Він також зазначив, що ціни на їжу та напої на курортах стали порівнянні з лондонськими: бургер коштує 12 фунтів (648 грн), а пляшка води - 2 фунти (108 грн).

«Моя сестра та її сім'я кажуть, що більше не повернуться сюди через такі ціни», – поділився slimwadie5.

Він також додав, що в інтернеті багато хто пророкує швидкий занепад турецького туризму через цю проблему.

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