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Кремль зробив заяву після слів Зеленського про 30 тис. військових КНДР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль зробив заяву після слів Зеленського про 30 тис. військових КНДР
Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова українського президента
скриншот з відео

Пєсков: не Зеленському говорити про наші плани

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готується залучити до війни проти України до 30 тис. військовослужбовців із Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські пропагандистські агентства.

Пєсков відмовився коментувати слова українського президента. «Не вважаю за необхідне це коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани», – сказав він.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готується відправити до Росії ще 30 тис. військових. За словами президента, Кремль також планує після виборів до Держдуми провести нову хвилю мобілізації, під час якої може призвати до 500 тис. осіб.

Як повідомлялось, російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану,

Нагадаємо, що в Росії раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.

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Теги: росія Північна Корея Володимир Зеленський Дмитро Пєсков військові

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