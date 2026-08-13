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У Башкортостані спалахнув склад Wildberries

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Башкортостані спалахнув склад Wildberries
скриншот з відео

Інформація про площу займання та можливі наслідки наразі уточнюється

У Башкортостані спалахнула пожежа на великому складі Wildberries. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Повідомляється, що у Чишминському районі Башкортостану сталася пожежа на великому складсько-розподільчому комплексі Wildberries.

За попередніми даними, об’єкт використовують для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення. Після ураження на території комплексу виникла масштабна пожежа. Інформація про площу займання та можливі наслідки наразі уточнюється.

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Раніше російська влада почала шукати способи підтримати продавців Wildberries після серії атак українських дронів на складську інфраструктуру маркетплейсу. Одним із варіантів стало використання приміщень «Пошти Росії» замість пошкоджених і знищених логістичних центрів. 

До слова, російський маркетплейс Wildberries на тлі регулярних українських ударів по своїх логістичних об'єктах нібито спробував ввести в оману Сили безпілотних систем ЗСУ та навести дрони на об'єкти свого конкурента Ozon. 

Як повідомлялось, найбагатша жінка Росії та співзасновниця найбільшого російського онлайн-маркетплейсу Wildberries Тетяна Кім зіткнулася з найсерйознішою кризою за всю історію свого бізнесу. 

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Теги: пожежа Wildberries

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