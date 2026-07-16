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У столиці пролунали вибухи: Росія атакувала Київ балістикою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У столиці пролунали вибухи: Росія атакувала Київ балістикою
Слідом за попередженням у столиці пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

Ткаченко закликав киян перебувати в укриттях 

У ніч на 16 липня в Києві пролунала серія вибухів – ворог атакував столицю балістичним озброєнням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Про застосування балістики попередили Повітряні сили, невдовзі підтвердивши ще один пуск. «Балістика на Київ», – повідомили в Повітряних силах.

Слідом за попередженням у столиці пролунала серія вибухів. Начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав містян перебувати в укритті. «У Києві пролунали вибухи – столицю атакували балістикою! Перебувайте в укритті!», – написав він.

Оновлено о 01:09

Про перші наслідки атаки повідомив Кличко: у Святошинському районі – влучання в складські приміщення, у Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови. «У Святошинському районі влучання в складські приміщення. У Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови», – написав мер.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, зафіксовано влучання у Дарницькому районі – інформація уточнюється. Вибухи у місті на цей момент продовжуються.

У столиці пролунали вибухи: Росія атакувала Київ балістикою фото 1
фото: соцмережі

Про ще одну хвилю атаки повідомили Повітряні сили: о 01:03 зафіксовано ще чотири балістичні ракети. Слідом моніторингові канали повідомили про нові вибухи – у місті продовжує працювати ППО. Загроза балістики з Брянська триває.

Інформація оновлюватиметься...

Нагадаємо, попередня масована атака на Київ забрала життя щонайменше семи людей, десятки постраждали.

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Теги: ракетна атака Тимур Ткаченко ворог росія

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