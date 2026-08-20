Росіяни очікують на «важкі часи»

Частка громадян, які очікують «важких часів», сягнула показників періоду розпаду СРСР

У Росії різко посилилися песимістичні настрої щодо майбутнього країни. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

На тлі затяжної війни проти України, погіршення економічного стану та регулярних атак безпілотників частка громадян, які очікують «важких часів», сягнула показників періоду розпаду СРСР. За липень 2026 року, 66% опитаних росіян заявили про негативні очікування щодо майбутнього, що на 16 відсоткових пунктів вище, ніж на початку року.

Архівні дані соціологічної служби свідчать, що аналогічний рівень песимізму – 66-67% – фіксували в 1991 році за кілька місяців до розпаду Радянського Союзу, а також у 1992 році під час гіперінфляції. Навіть у середині 1990-х років цей показник коливався в межах 46-60%, а вищим за нинішній був лише у квітні 2020 року на початку пандемії COVID-19, коли він досяг 72%.

На зміну суспільних настроїв впливають дедалі відчутніші наслідки війни безпосередньо на території РФ, зокрема далекобійні удари по російських нафтопереробних підприємствах та інших об'єктах.

Експерти зазначають, що регулярні атаки руйнують відчуття безпеки та стабільності, з якими Володимир Путін прийшов до влади, змушуючи цивільне населення усвідомлювати тривалий характер конфлікту.

«У сьогоднішній Росії вже ніхто не може почуватися в безпеці – ні генерал, який пішов до ресторану святкувати свій ювілей, ні відпочивальник, який нарешті вибрався на пляж у Геленджику, ні житель Підмосков'я, який мирно спить у своєму ліжку під час нічної атаки безпілотників, ні працівник складу Wildberries», – підкреслив російський політолог Аббас Галлямов.

Як відомо, росіяни та російський бізнес почали масово забирати кошти з банків. Лише за перші два тижні серпня обсяг знятих із вкладів грошей становив близько 286,4 млрд рублів, або $3,4 млрд.

Відтік коштів із російської банківської системи триває протягом усього літа. У липні з банків було виведено $7,3 млрд, а в червні – ще $4,5 млрд. Таким чином, від початку літа громадяни та бізнес забрали близько $15,2 млрд.

До слова, десятки тисяч людей почали виїжджати з Росії до Грузії через прикордонний перехід Верхній Ларс на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. Пасажиропотік на кордоні суттєво перевищив показники аналогічних періодів минулих років.