Президент: Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини
За словами Зеленського, Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини та інших країн
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини. Однак є умова – вони мають бути не російськими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію українського президента зі словацьким премʼєром Робером Фіцо.
«Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка», – каже він.
Як зазначив глава держави, Україна знає достатньо альтернатив та проєктів, вона готова працювати в цьому напрямку. «Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювати зі Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якби не удари, ми б працювали далі», – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах. «І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася», – додав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. «І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – зазначив Зеленський.
До слова, президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.
