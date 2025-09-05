Головна Країна Політика
Президент: Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент: Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини
Головною темою переговорів стала енергетика
скріншот з відео Офісу президента

За словами Зеленського, Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини та інших країн

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини. Однак є умова – вони мають бути не російськими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію українського президента зі словацьким премʼєром Робером Фіцо.

«Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка», – каже він.

Як зазначив глава держави, Україна знає достатньо альтернатив та проєктів, вона готова працювати в цьому напрямку. «Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювати зі Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якби не удари, ми б працювали далі», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах. «І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. «І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – зазначив Зеленський.

До слова, президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

