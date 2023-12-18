Ізраїль готує нову фазу операцій у Секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант не назвав термінів переходу до нового етапу операції

Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Reuters.

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За його словами, місцеве населення, найімовірніше, зможе спочатку повернутися на північ Гази, яка була найбільш населеним районом середземноморського анклаву до вторгнення Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС 7 жовтня.

Водночас Галлант не назвав термінів переходу до нового етапу операції.

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Більшість жителів північної частини Гази дослухалися до вказівок Ізраїлю евакуюватися на південь, де військові регулярно наказують людям рухатися далі на тлі безперервних повітряних ударів і перестрілок із бойовиками ісламістського угруповання.

«Скоро ми зможемо розрізняти різні райони Гази. У кожному районі, де ми виконаємо свою місію, ми зможемо поступово перейти до наступного етапу і почати роботу з повернення місцевого населення. Це означає, що на півночі це може бути досягнуто швидше, ніж на півдні», – заявив Галлант.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу.