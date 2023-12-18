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Ізраїль готує нову фазу операцій у Секторі Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль готує нову фазу операцій у Секторі Гази
Більшість жителів північної Гази виконали вказівки Ізраїлю евакуюватися на південь
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант не назвав термінів переходу до нового етапу операції

Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Reuters.

За його словами, місцеве населення, найімовірніше, зможе спочатку повернутися на північ Гази, яка була найбільш населеним районом середземноморського анклаву до вторгнення Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС 7 жовтня.

Водночас Галлант не назвав термінів переходу до нового етапу операції.

Більшість жителів північної частини Гази дослухалися до вказівок Ізраїлю евакуюватися на південь, де військові регулярно наказують людям рухатися далі на тлі безперервних повітряних ударів і перестрілок із бойовиками ісламістського угруповання.

«Скоро ми зможемо розрізняти різні райони Гази. У кожному районі, де ми виконаємо свою місію, ми зможемо поступово перейти до наступного етапу і почати роботу з повернення місцевого населення. Це означає, що на півночі це може бути досягнуто швидше, ніж на півдні», – заявив Галлант.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу.

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Теги: ХАМАС населення Ізраїль

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