«Антиукраїнська риторика – більше не табу»: експерт пояснив, чому поляки частіше виступають проти українців

За словами голови Об’єднання українців у Польщі, після початку повномасштабної війни відкрито виступати проти українців у Польщі тривалий час вважалось неприйнятним, однак нині ситуація змінилась

Зростання кількості випадків цькування та насильства стосовно українців в Польщі має свої причини. На думку голови Об’єднання українців у Польщі Мирослава Скірки, цьому сприяє антиміграційна риторика деяких польських політиків та ультраправих медіа. Про це він розповів у коментарі «Главкому».

За словами Мирослава Скірки, на те, що ставлення до українців зімнилося за такий короткий час, вплинуло кілька чинників: «Люди просто лякаються, коли не знають, як справитись з такою кількістю іноземців. А цей страх часто є приводом для того, щоб політики використовували антиміграційну риторику для власних політичних цілей. Що в результаті доводить до тихої згоди на ненависть і образи. Якщо колись після 2022 року виступати проти українців вважалось абсолютним табу і неприйнятним для багатьох людей, то тепер, якщо хтось це робить, це вже віддзеркалює думку досить багатьох людей. Це результат, на жаль, роботи польських політиків і польських ЗМІ, особливо ультраправих».

Тільки за цей рік, станом на 26 серпня 2026 року, польська поліція вже зафіксувала 356 правопорушень, пов’язаних із ненавистю до українців. Серед них 204 – це публічні образи або порушення тілесної недоторканності, а 71 – це насильство чи погрози.

«Випадки, коли українці відчувають себе в небезпеці, дійсно трапляються частіше, хоча вони не є масовими. Якщо ви йдете по великих містах у Польщі, українську мову зустрічаєте дуже часто, у тій же Варшаві. Треба сказати, що всі ці випадки, про які пишуть ЗМІ – це ситуації, які вже пройшли через поліцію і отримали офіційну комунікацію, реакцію правоохоронців. У Польщі немає згоди на прояви агресії на національному ґрунті. Якщо такий прояв відбувається, поліція реагує миттєво і досить швидко виявляє злочинців. З іншого боку, є і чіткі офіційні декларації польських посадовців. Наприклад, міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк чи інші політики підкреслювали, що в Польщі діє суворе законодавство і винні особи будуть притягнуті до суворої судової відповідальності. Тобто є чіткі сигнали, що агресія та злочини на національному ґрунті не будуть безкарними» – розповів Мирослав Скірка.

Нагадаємо, Польща була і залишається однією з ключових країн, які підтримують Україну з 2022 року. За ці роки Варшава передала Україні сотні танків і бронемашин, артилерійські системи, літаки та гелікоптери, засоби ППО і безпілотники. Загальна вартість військової допомоги Польщі до березня 2025 року перевищила 4,2 млрд євро, повідомляє Polskie Radio.

Це лише військова допомога, розмір якої відомий у відкритому доступі. Обсяги гуманітарної та фінансової допомоги вимірюються десятками мільярдів злотих.