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Україна запропонувала тестувати іноземну зброю на фронті – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна запропонувала тестувати іноземну зброю на фронті – Reuters
У фокусі – засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів, технології зі штучним інтелектом, рішення для боротьби з керованими авіабомбами
фото: Генштаб ЗСУ

Іноземні оборонні компанії зможуть надсилати свої новітні розробки безпосередньо в зону бойових дій 

Україна готова надати свою лінію фронту для випробування іноземної зброї у боях проти російської армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За новою ініціативою під назвою «Тестування в Україні», іноземні оборонні компанії зможуть надсилати свої новітні розробки безпосередньо в зону бойових дій. Перед цим фахівці проведуть онлайн-тренінги для українських військових, після чого ЗСУ використовуватимуть зброю у бойових умовах та надсилатимуть звіти розробникам.

У фокусі – засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів, технології зі штучним інтелектом, рішення для боротьби з керованими авіабомбами. Крім того, увага приділяється морським дронам, електронним системам розвідки, інструментам керування вогнем та ІІ-системам для підвищення точності артилерії.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорюють масштабну угоду, яка передбачає закупівлю американської зброї та українських дронів. Про це Зеленський повідомив у коментарі для New York Post, передає «Главком».

У матеріалі йдеться, що Трамп та Зеленський розглядають мегаугоду, яка призведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки.

Український лідер зазначив, що під час останніх переговорів з Трампом вони обговорювали саме цю угоду, яка передбачає взаємну підтримку Вашингтоном і Києвом у розвитку авіаційних технологій. За словами Зеленського, держава готова передати досвід і напрацювання, отримані під час повномасштабної війни з РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

Теги: технології Україна озброєння

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