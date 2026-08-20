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Отруйні створіння масово атакують пляжі Європи: понад тисяча постраждалих

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Отруйні створіння масово атакують пляжі Європи: понад тисяча постраждалих
Контакт з істотами може спричинити сильний біль та інші небезпечні симптоми
колаж: glavcom.ua

Португальські кораблики масово викидаються на узбережжя Франції та Іспанії, через що влада закриває пляжі

Пляжі південного заходу Франції та півночі Іспанії зіткнулися з масовою появою португальських корабликів – отруйних морських організмів, контакт із якими може спричинити сильний біль та інші небезпечні симптоми. У французькій частині Країни Басків зафіксували понад тисячу випадків укусів, через що десятки пляжів тимчасово закривали для купання. Про це повідомляє видання Financial Times, пише «Главком» .

Португальський кораблик, або Physalia physalis, часто помилково називають медузою. Насправді це сифонофор – колонія організмів, які живуть разом. Його блакитнувате тіло зазвичай має розмір близько 10-30 сантиметрів, однак щупальця можуть сягати 30 метрів. Саме вони містять жалкі клітини, здатні виділяти отруту під час контакту зі шкірою.

Отруйні створіння масово атакують пляжі Європи: понад тисяча постраждалих фото 1
Скриншот з відео

Укус португальського кораблика може спричинити різкий біль, сильне печіння, свербіж та інші неприємні симптоми. У тяжких випадках можливі непритомність, м'язові розлади або проблеми з диханням, які потребують медичної допомоги. Місцева влада змушена обмежувати купання там, де фіксують португальських корабликів. Причина не лише в можливих укусах: сильний біль після контакту з істотою може бути небезпечним для людини, яка перебуває далеко від берега.

Дослідниця Французького інституту досліджень експлуатації моря Ельвір Антажан пояснила, що людина після укусу може втратити здатність самостійно повернутися до берега через сильний біль. Науковці звернули увагу на незвичний масштаб явища. За словами представників адміністрації Країни Басків, раніше такі організми також траплялися на узбережжі, однак настільки частих викидів на берег не спостерігали.

Водночас дослідники застерігають від висновків про те, що кількість португальських корабликів в океані обов'язково різко зросла. Частіша поява цих організмів на пляжах може бути пов'язана з іншими чинниками, зокрема погодними та океанічними умовами. Фахівці також наголошують: не варто торкатися португальських корабликів навіть після того, як їх винесло на берег, оскільки їхні щупальця можуть залишатися небезпечними.

Нагажаємо, що на українських пляжах теж чатує небезпека. Повідомлялося, що біля місця відпочинку в Одесі вибухнув невідомий боєприпас.

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Теги: пляжі Європа відпочинок

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