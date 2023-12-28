У Парижі було закрито Ейфелеву вежу: яка причина

Співробітники також неодноразово зазначали, що вежа перебуває у поганому технічному стані

Персонал розпочав страйк, мета якого – привернути увагу до недоліків фінансової політики компанії, яка керує вежею

Одна з головних визначних пам'яток Парижа, Ейфелева вежа, у середу закрилася для відвідувачів. Причиною став страйк персоналу. Про це пише The Guardian.

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Профспілка CGT, що організувала страйк, у своїй заяві вказала, що мета акції – привернути увагу до недоліків фінансової політики компанії, яка керує вежею. На думку страйкарів, менеджмент неправильно оцінює кількість людей, які щорічно відвідують вежу, та необхідні витрати на підтримку її у хорошому стані.

фото: AP

Співробітники раніше також неодноразово зазначали, що вежа перебуває у поганому технічному стані.

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Персонал попереджає, що якщо технічні проблеми й надалі ігноруватимуться, то до відкриття Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році вежа може взагалі закритися для туристів.

У профспілці називають політику компанії SETE, яка управляє вежею, «амбітною та непослідовною». За їхніми словами, компаніяпри формуванні бюджету розраховує, що щорічно башту мають відвідувати 7,4 млн туристів, але такої чисельності не було ще жодного року.

До пандемії коронавірусу кількість відвідувачів іноді досягала семи мільйонів, але потім вона різко зменшилася, а 2022 року зросла лише до 5,9 млн.

Страйк відбувся в день сторіччя від дня смерті творця памʼятки. Інженер Гюстав Ейфель, який збудував вежу в 1889 році, помер 27 грудня 1923 року. Профспілка CGT назвала страйк «символічною акцією в символічний день». Великий концерт, приурочений до дати смерті Ейфеля, був проведений, але відбувався тільки біля підніжжя вежі.

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