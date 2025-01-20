Міжнародний кримінальний суд готується до санкцій від адміністрації Трампа

Посадовці МКС готуються до того, що адміністрація Трампа введе жорсткі фінансові обмеження проти суду та його керівництва

Керівництво Міжнародного кримінального суду готується до економічних санкцій

Керівництво Міжнародного кримінального суду (МКС) готується до можливих економічних санкцій з боку нової адміністрації США. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, адміністрація Дональда Трампа після приходу до влади може ввести суворі фінансові обмеження та обмеження на пересування, які стосуватимуться як керівництва МКС, так і самої інституції. Йдеться, зокрема, про головного прокурора та суддів.

МКС розглядає сценарії на випадок найгіршого розвитку подій, у тому числі запровадження санкцій проти всієї організації, що становить серйозну загрозу її діяльності. На відміну від персональних санкцій проти посадовців, такі заходи можуть суттєво підірвати здатність суду функціонувати.

«Занепокоєння полягає в тому, що санкції будуть використані, щоб закрити суд, знищити його, а не просто зв’язати йому руки», – зазначив один із представників МКС.

The Guardian пише, що особливо проблемним є можливе припинення доступу до ключових послуг, таких як банківські та платіжні системи, ІТ-інфраструктура і страхові сервіси. Ситуацію ускладнює залежність суду від технологій Microsoft, яка поглибилася після укладення партнерства з компанією під керівництвом головного прокурора Каріма Хана. Втрата доступу до цих ресурсів може паралізувати розслідування суду.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.

Згодом під час інавгураційної промови 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що «сьогодні починається золотий вік Америки». Він зауважив, що сьогодні підпише низку історичних указів.