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Глядач загинув від влучання молота для метання на змаганнях з легкої атлетики у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Глядач загинув від влучання молота для метання на змаганнях з легкої атлетики у США
Снаряд, кинутий одним із учасників змагань, пробив захисні бар'єри та вилетів за межі сектору
Ілюстраційне фото AP

Чоловік, який загинув, намагався закрити від снаряда дружину та дитину

Глядач загинув через попадання молота на легкоатлетичних змаганнях у штаті Колорадо (США). Про це повідомляє CPR.

Інцидент стався у неділю, 26 січня, під час турніру в Колорадо. Снаряд, кинутий одним із учасників змагань, пробив захисні бар'єри та вилетів за межі сектору, після чого влучив в батька одного зі спортсменів Об'єднаного легкоатлетичного клубу Колорадо.

Постраждалий 57-річний чоловік помер на місці інциденту. Повідомляється, що чоловік намагався закрити від снаряда дружину та дитину.

«Ми вражені цією жахливою подією і намагаємось надати підтримку всім постраждалим», – йдеться у заяві ректора університету Дженніфера Собанет.

Представник університету також повідомив, що розслідування інциденту продовжується.

Нагадаємо, українська футзалістка Таїсія Бабенко пішла з життя у віці 31 року. Як інформує Асоціація футзалу України, дівчина протягом року боролась з раком.

За часи своєї карʼєри Бабенко була відома своїми виступами за футзальну «Ніку» та «ПЗМС», футбольні команди «Лідер» та ЖФК «Ворскла», а також виступами за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віце-чемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання «Майстра спорту міжнародного класу»

«Це непоправна втрата для всього українського футзалу. Асоціація футзалу України приносить співчуття усім рідним та близьким Таїсії», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у сім'ї захисника рівненського «Вереса» сталася велика трагедія – перестало битися серце у 34-річної дружини Романа Гончаренка – Тетяни. У гравця залишився маленький син. 

У себе в Instagram переможець чемпіонату Черкаської області й віцечемпіон Першої ліги опублікував короткий сторіс, де повідомив про трагедію.

«Не можу в це повірити. Болить. Дуже болить. Танюшка моя. Ти так любила життя. Скільки в нас було планів і в одну мить... Не вірю! Біль назавжди», – написав Гончаренко.

Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу. Роман залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки.

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. Вона сама виявила ущільнення у грудях. Обстеження у мамолога, включно з УЗД, мамографією та біопсією, підтвердили, що пухлина була злоякісною.

Прощання відбудеться 10.01 у Полтаві у морзі обласної лікарні об 11:00.

Глядач загинув від влучання молота для метання на змаганнях з легкої атлетики у США фото 1

Нагадаємо, півзахисник «Ройтлінгена», клуба Оберліги Баден-Вюртемберг (п'ята німецька ліга), Лука Майкснер помер у віці 22 років. Як повідомляють німецькі ЗМІ, футболіста знайшли мертвим у власному ліжку напередодні новорічних свят.

«Минулими вихідними ми отримали жахливу новину про те, що наш гравець несподівано помер у п'ятницю, 27 грудня. Вся родина «Ройтлінгена» глибоко засмучена та вражена. Його друзі по команді, всі співробітники клубу сумують разом із рідними Луки, які втратили близьку людину. Наші думки з його сім'єю, друзями та товаришами. Просимо поважати приватне життя сім'ї Луки у цей непростий час», – йдеться у заяві клубу.

А  4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років. 

Теги: легка атлетика смерть США метання молота

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