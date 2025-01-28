Глядач загинув від влучання молота для метання на змаганнях з легкої атлетики у США

Чоловік, який загинув, намагався закрити від снаряда дружину та дитину

Глядач загинув через попадання молота на легкоатлетичних змаганнях у штаті Колорадо (США). Про це повідомляє CPR.

Інцидент стався у неділю, 26 січня, під час турніру в Колорадо. Снаряд, кинутий одним із учасників змагань, пробив захисні бар'єри та вилетів за межі сектору, після чого влучив в батька одного зі спортсменів Об'єднаного легкоатлетичного клубу Колорадо.

Постраждалий 57-річний чоловік помер на місці інциденту. Повідомляється, що чоловік намагався закрити від снаряда дружину та дитину.

«Ми вражені цією жахливою подією і намагаємось надати підтримку всім постраждалим», – йдеться у заяві ректора університету Дженніфера Собанет.

Представник університету також повідомив, що розслідування інциденту продовжується.

Нагадаємо, українська футзалістка Таїсія Бабенко пішла з життя у віці 31 року. Як інформує Асоціація футзалу України, дівчина протягом року боролась з раком.

За часи своєї карʼєри Бабенко була відома своїми виступами за футзальну «Ніку» та «ПЗМС», футбольні команди «Лідер» та ЖФК «Ворскла», а також виступами за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віце-чемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання «Майстра спорту міжнародного класу»

«Це непоправна втрата для всього українського футзалу. Асоціація футзалу України приносить співчуття усім рідним та близьким Таїсії», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у сім'ї захисника рівненського «Вереса» сталася велика трагедія – перестало битися серце у 34-річної дружини Романа Гончаренка – Тетяни. У гравця залишився маленький син.

У себе в Instagram переможець чемпіонату Черкаської області й віцечемпіон Першої ліги опублікував короткий сторіс, де повідомив про трагедію.

«Не можу в це повірити. Болить. Дуже болить. Танюшка моя. Ти так любила життя. Скільки в нас було планів і в одну мить... Не вірю! Біль назавжди», – написав Гончаренко.

Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу. Роман залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки.

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. Вона сама виявила ущільнення у грудях. Обстеження у мамолога, включно з УЗД, мамографією та біопсією, підтвердили, що пухлина була злоякісною.

Прощання відбудеться 10.01 у Полтаві у морзі обласної лікарні об 11:00.

Нагадаємо, півзахисник «Ройтлінгена», клуба Оберліги Баден-Вюртемберг (п'ята німецька ліга), Лука Майкснер помер у віці 22 років. Як повідомляють німецькі ЗМІ, футболіста знайшли мертвим у власному ліжку напередодні новорічних свят.

«Минулими вихідними ми отримали жахливу новину про те, що наш гравець несподівано помер у п'ятницю, 27 грудня. Вся родина «Ройтлінгена» глибоко засмучена та вражена. Його друзі по команді, всі співробітники клубу сумують разом із рідними Луки, які втратили близьку людину. Наші думки з його сім'єю, друзями та товаришами. Просимо поважати приватне життя сім'ї Луки у цей непростий час», – йдеться у заяві клубу.

А 4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років.