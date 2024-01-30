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Падіння Іл-76: розвідка повідомила, чи збирається РФ передавати тіла «загиблих»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння Іл-76: розвідка повідомила, чи збирається РФ передавати тіла «загиблих»
Є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит
колаж: glavcom.ua

Андрій Юсов: «Що там були наші полонені – це заява Росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати»

Росія досі не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Білгородській області 24 січня. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

«Що там були наші полонені – це заява Росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш, з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті», – зазначив Юсов.

Водночас, за його словами, є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, зауважив він, реакція та дії Росії були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

«Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди – це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямку триває», – сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше Юсов заявив, що до моргу в Білгороді доставили лише п'ять тіл після падіння російського літака Іл-76. 

Як повідомлялося, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

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Теги: літак розвідка Білгород

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