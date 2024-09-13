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Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців
13 вересня 49 українців і українок повернулися додому
фото: Офіс омбудсмана України

Сьогодні вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову»

Сьогодні, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував зворушливі фото звільнених українок та українців.

«Цей день – як другий день народження для наших громадян, повернутих додому сьогодні!», – зазначив Лубінець.

Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців фото 1

Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

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49-х українців повернулися з російського полону
фото: Офіс омбудсмана України

Також сьогодні вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Зокрема, з російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців.

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Теги: росія окупанти війна полон військові обмін полоненими Азовсталь обмін

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Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців
Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців
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