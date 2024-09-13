Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців
Сьогодні вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову»
Сьогодні, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував зворушливі фото звільнених українок та українців.
«Цей день – як другий день народження для наших громадян, повернутих додому сьогодні!», – зазначив Лубінець.
Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.
Також сьогодні вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.
Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.
Зокрема, з російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців.
Коментарі — 0