Обмін полоненими 13 вересня. Омбудсмен показав щемливі фото звільнених українців

Сьогодні вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову»

Сьогодні, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував зворушливі фото звільнених українок та українців.

«Цей день – як другий день народження для наших громадян, повернутих додому сьогодні!», – зазначив Лубінець.

Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

10 фото На весь екран

















49-х українців повернулися з російського полону фото: Офіс омбудсмана України

Також сьогодні вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Зокрема, з російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців.