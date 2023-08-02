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Що сказав Ердоган Путіну, аби виманити його з Москви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що сказав Ердоган Путіну, аби виманити його з Москви
Ердоган готовий переговрити із диктатором Путіним
фото з відкритих джерел

Едоган сказав, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи

Російський диктатор Путін і президент Ердоган сьогодні провели телефонну розмову і домовилися про візит Путіна до Туреччини найближчим часом. У заяві управління комунікацій президента Туреччини сказано, що «президент Реджеп Таіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит пана Путіна до Туреччини».

Під час розмови з Путіним президент Ердоган підкреслив, що ні в чиїх інтересах не було б надовго зупиняти Чорноморську ініціативу, яку він вважавє «містком до миру». Про це пише турецьке видання NTV.

Ердоган запевнив, що тривале припинення дії Чорноморської ініціативи нікому не приносить користі і що найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна. Президент Туреччини додав, що ціни на зернові культури, які знизилися на 23% під час реалізації зернової угоди, а у період, коли Росія вийшла із угоди, тобто за останні два тижні зросли на 15%.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи. Зі свого боку, Кремль підтвердив свою позицію щодо Чорноморської зернової угоди та заявив, що Москва нібито готова повернутися до угоди про експорт українського зерна морем після виконання умов Росії, пише NTV. 

Серед іншого турецький лідер дипломатично подякував Путіну за два протипожежні літаки-амфібії, надіслані Росією для боротьби з лісовими пожежами Туреччини, і висловив задоволення зростаючим інтересом російських туристів до Туреччини, а також висловив переконання, що цього року буде побито рекорд у туризмі спільними із росіянами зусиллями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що візит диктатора Володимира Путіна до Туреччини є в планах і російської, і турецької сторін, але строки поки що не погоджені. 

Раніше Реджеп Таїп Ердоган запевняв має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року. За його словами, президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду,тож він српобує із ним домовитись.

«Ви знаєте, ми докладаємо всіх зусиль, щоб конфлікт між Росією та Україною не був настільки драматичним. Чорноморська ініціатива вже увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Завдяки ініціативі на світові ринки було відвантажено понад 33 млн тонн зернової продукції»,  – заявив тоді журналістам турецький лідер. 

До слова, Росія 17 липня заявила про зупинення «зернової угоди». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Зазначалось, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія експорт путін зерно президент диктатор Дмитро Пєсков

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