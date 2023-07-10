Таємні переговори з РФ. Навіщо це треба США?

Ніякої науки у Росії зараз немає. А тим більше – науковців та лідерів інститутів, «до яких дослухається Путін»

Публічний російський стиль – це суміш лестощів та доносу

Прочитала, що група колишніх американських високопосадовців зі сфери нацбезпеки провела навесні таємні переговори з представниками Росії.

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Зокрема, з Лавровим під час головування РФ в ООН. З тим, щоб «прокласти шлях до переговорів з метою завершення війни в Україні», – пише NBC News, посилаючись на свої джерела.

І от скажіть: щоб що?

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А найабсурдніше те, що, крім Лаврова, «з російської країни в дискусії брали участь науковці, лідери основних інститутів у російській зовнішньополітичній сфері, до яких прислухається Путін і які перебувають на постійному контакті з особами, які приймають рішення у Кремлі, повідомили джерела».

Ніякої науки у Росії зараз немає. А тим більше – науковців та лідерів інститутів, «до яких дослухається Путін».

Там же суцільний паноптикум. Все як пропаганда. А публічний російський стиль – це суміш лестощів та доносу.

Єдина можлива користь від таких перемовин – це оцінити анамнез інтелектуального одичання росіян.