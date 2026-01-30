Головна Світ Політика
Іран викликав німецького посла через слова Мерца про «останні дні режиму»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Німецький канцлер заявляв, що духовна влада Ірану зруйнована, стверджуючи, що режим в Тегерані не зможе вижити без насильства
фото: AP

Іранське Міністерство закордонних справ заявило, що німецький політик не має морального права повчати іранців

Іран викликав до Міністерства закордонних справ німецького посла Акселя Діттманна через «інтервенціоністські та безглузді» заяви канцлера Німеччина Фрідріха Мерца. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irna.

Генеральний директор департаменту Західної Європи Аліреза Юсефі розкритикував заяви канцлера Фрідріха Мерца, назвавши їх «безвідповідальним втручанням у внутрішні справи Ірану». Він заявив, що канцлер Німеччини не має морального права повчати іранців про права людини.

Раніше німецький канцлер, коментуючи дії іранських силовиків проти протестувальників, висловив припущення, що іранський режим доживає останні дні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп отримав від своїх радників розширений перелік можливих військових варіантів проти Ірану, серед яких – таємні рейди американських спецпідрозділів на ядерні об’єкти країни.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення Дональда Трампа щодо Ірану, аби не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Американські посадовці зазначали, що Трамп наразі розглядає можливі варіанти дій, але остаточного рішення щодо застосування сили ще не ухвалив. Президент також заявляв, що США вживатимуть заходів у разі відновлення Іраном ядерної програми після червневих авіаударів по ключових об’єктах.

До слова, Reuters писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливі дії проти Ірану, зокрема цілеспрямовані удари по військових обʼєктах, щоб підштовхнути протестні настрої в країні.

