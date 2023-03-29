Головна проблема української дипломатії

Як зробити реформу дипломатичної служби

Нещодавно міністр Кулеба оголосив відкритий конкурс на посади послів, побідкавшись на брак фахівців і ефективність посольств. Однак, проблема зовсім не у браці фахівців як ми побачили на прикладі посла в Болгарії, проблема саме в системі функціонування дипломатичної служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Три роки назад Український інститут майбутнього разом з тоді ще заступником Кулеби покійним Євгеном Єніним розробляв нову систему оцінки ефективності посольств, оскільки жодної системи оцінки насправді не існує. Тому не важливо чи призначаєте професійного дипломата чи психологиню – результат обох може бути однаковий.

Наша модель полягала в наступному. По кожній країні і регіону, де є українське представництво визначити чіткі інтереси, наприклад: розвиток торгівлі, пошук інвестицій, підтримка в ООН, військова підтримка, популяризація іміджу тощо. По кожному з цих інтересів ставляться показники, на які варто вийти, наприклад, розмір залучених інвестицій, чи кількість тих, хто позитивно ставиться до України згідно опитування, або кількість позитивних голосувань в ООН чи Раді Європи в наших інтересах. Кандидат на посла розробляє і представляє власний план на досягнення цих показників, на підставі чого і ухвалюється рішення про його призначення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щороку формується рейтинг послів, на основі динаміки їх показників. Тобто саме динаміка, а не чисті показники. Наприклад, вашим пріоритетом є підвищення іміджу нашої держави в країні Х, за рік цей рейтинг виріс на 10%, а в інших послів він виріс на 3-5%. Тому навіть якщо підтримка найнижча серед всіх країн – динаміка показує, що посол викладався. Звісно, що формула мала бути зведена, зокрема, і оцінка роботи посольства серед опитаних користувачів. Я особисто виступав ще за жорсткий підхід: найнижчих 5 позицій в рейтингу – звільняти відразу.

Ми активно розробляли цю модель. Ілія Куса навіть почав формувати національні інтереси по кожній країні і регіону. Але пізніше Євген перейшов на роботу в МВС і все заглохло. А в березні 2022 року наш посол в Іспанії не брав трубку від іспанського МВС, який хотів надати свої бази відпочинку для українських інтернатів. На моє питання чому він ігнорує іспанський МВС посол сказав мені – хай пишуть офіційного листа.

Про те, чому наївно думати, що справа в людях я ще напишу окремий пост. Хоча я думав, що призначення і падіння «реформаторів» мало всіх до цього підвести.