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США хочуть відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю – The Economist

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США хочуть відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю – The Economist
Росія виступає проти введення іноземних військових в Україну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Джей Ді Венс наголосив, що виключно європейський контингент може виявитися менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак

США прагнуть, щоб після припинення вогню мир в Україні забезпечували не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн, зокрема Китаю та Бразилії. Про це повідомляє The Economist.

Зазначається, що американські чиновники запропонували створення миротворчої місії за участі неєвропейських країн, таких як Бразилія чи Китай. Ці сили могли б розміститися вздовж майбутньої лінії припинення вогню, яка виконуватиме роль буферної зони.

За даними видання, віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що виключно європейський контингент може виявитися менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак.

Передбачається, що миротворчі сили з Бразилії чи Китаю могли б доповнити військових із європейських країн, зокрема Франції. Раніше французька влада висловлювала ідею створення європейської місії, яка мала б діяти на значній відстані від лінії фронту, забезпечуючи підтримку Україні без безпосередньої участі у бойових діях.

Водночас Росія виступає проти введення іноземних військових в Україну. Тому адміністрація Дональда Трампа зіткнеться з викликом змусити Володимира Путіна піти на поступки, зазначає The Economist.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові відправити свої війська до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки.

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Теги: США Бразилія Китай військові війна миротворці миротворча місія

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