Байден вийде із виборчих перегонів? Штаб президента США відреагував

У штабі Байдена заявили, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було «незначним»

Передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах. Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон в ефірі телеканалу MSNBC.

«Безумовно, президент залишається в перегонах», – сказала вона, додавши, що він «більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа».

«Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу», – сказала Діллон.

Водночас вона визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було «незначним».

«Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: «Чи може він це зробити?» І президент відповідає: «Так, я можу», – підсумувала голова кампанії Байдена.

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.