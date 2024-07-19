Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден вийде із виборчих перегонів? Штаб президента США відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден вийде із виборчих перегонів? Штаб президента США відреагував
Низка ЗМІ повідомила, що Байден, ймовірно, на вихідних оголосить про вихід із виборчих перегонів
фото: з відкритих джерел

У штабі Байдена заявили, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було «незначним»

Передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах. Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон в ефірі телеканалу MSNBC

«Безумовно, президент залишається в перегонах», – сказала вона, додавши, що він «більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа».

«Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу», – сказала Діллон.

Водночас вона визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було «незначним».

«Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: «Чи може він це зробити?» І президент відповідає: «Так, я можу», – підсумувала голова кампанії Байдена. 

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

Читайте також: Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС 
Теги: вибори у США США Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму
Сенатори США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму
21 червня, 07:21
Ракети ER GMLRS пройшли низку успішних випробувань
Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
28 червня, 11:54
Black Hornet 3 називають незамінним для розвідників у США
Уміщується у долоні: розвідка США тестує інноваційний нанодрон
11 липня, 07:32
Згідно з графіком Джонсона, він зустрінеться із Зеленським у середу
Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським – Reuters
8 липня, 05:20
Трамп після замаху у штаті Пенсильванія
Трамп про замах на себе: «Я мав бути мертвим»
15 липня, 09:38
Байден переконаний: «Україна може і зупинить Путіна»
Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України
10 липня, 06:21
20 країн приєдналися і уклали безпекові договори з Україною
Тривога на Київщині, договір Ukraine Compact: головне за ніч
12 липня, 06:05
Дональд Трамп виступив на національному з’їзді Республіканської партії у Мілуокі
Дональд Трамп офіційно оголосив, що йде на президентські вибори у США
Сьогодні, 05:49
Такер Карлсон виступив під час національного з’їзду Республіканської партії
Американський пропагандист Карлсон виступив на з'їзді республіканців
Сьогодні, 06:22

Політика

Байден вийде із виборчих перегонів? Штаб президента США відреагував
Байден вийде із виборчих перегонів? Штаб президента США відреагував
Путін посилив оборону свого палацу. Чого диктатор боїться найбільше
Путін посилив оборону свого палацу. Чого диктатор боїться найбільше
Помер генсек Комуністичної партії Вʼєтнаму
Помер генсек Комуністичної партії Вʼєтнаму
Країна НАТО має намір щороку готувати тисячі військових ЗСУ
Країна НАТО має намір щороку готувати тисячі військових ЗСУ
Британія пообіцяла подвоїти допомогу Україні
Британія пообіцяла подвоїти допомогу Україні
Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ
Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
8264
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
6509
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5084
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
5061
Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Сьогодні, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua