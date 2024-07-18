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Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС
Політична ситуація напередодні виборів у США залишається складною
фото: Brendan Smialowski

За словами Лілли, демократи змагаються вже не проти людини, а проти символу

Професор Колумбійського університету, публіцист, автор книги The Once and Future Liberal, впливовий американський мислитель і, за його власним визначенням, «ліберал старої закалки» Марк Лілла переконаний, що шанси Джо Байдена виграти вибори президента США є примарними. Про це він заявив у інтерв'ю фінському виданню Yle. 

Спроба вбивства Трампа дасть новий поштовх в усуненні Байдена, вважає Лілла, оскільки підвищить рейтинги Трампа.

За словами Лілли, демократи змагаються вже не проти людини, а проти символу. На знімку, зробленому після спроби вбивства, Дональд Трамп у крові зухвало піднімає кулак у повітря, а на задньому плані – прапор із зірками.

Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС фото 1

Реальні кандидати на виборах

Хоча у Байдена більше немає шансів, за словами Лілли, у демократів є. Але це вимагає швидкої заміни Байдена. «Якщо ми знайдемо молоду та енергійну людину, наприклад віце-президента Камалу Харріс, навіть якщо вона не є найкращим кандидатом, вибори все одно можна виграти», – каже Лілла.

Професор Колумбійського університету Марк Лілла відомий критикою Демократичної партії.
Професор Колумбійського університету Марк Лілла відомий критикою Демократичної партії.
фото: Yle

Після цього, можливо, близьким людям буде легше сказати Байдену, що потрібен хтось молодший і енергійніший. Найкращим варіантом, на думку Лілли, був би губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, адже він молодий і добре виступає.

Проблема в тому, що штат Каліфорнія переживає жахливий безлад, що може позначитись на рейтингу кандидата. Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро був би поміркованим кандидатом середньої ланки, але його єврейство могло б створити проблеми для невеликого «крила Хезболли» демократів, вважає Лілла.

Лілла давно стежить за демократами і каже, що їхнє становище жахливе. «Коли Байдена обрали, не було відомо, як швидко погіршиться його здоров’я. Люди не схильні до ризику, тому вони вважали за краще залишатися з Байденом і тримати все (щодо його здоров’я) в секреті. Це божевілля в ретроспективі», – переконаний професор.

Що означатиме перемога Трампа для Європи?

Якщо Трамп переможе на виборах, Лілла більше боїться за союзників Америки, ніж за самі Сполучені Штати.

«Обрання Трампа означає, що Путін сідає за стіл переговорів зі своїм другом. А це означає, що Україна страждає... Але війна може закінчитися. Найбільша небезпека для Європи, Фінляндії та НАТО полягає в тому, що Сполучені Штати або вийдуть з НАТО, або принаймні перестануть активно захищати своїх союзників. Трамп і його напарник Джей Ді Венс розкритикували допомогу США Україні.... Якщо Трампа оберуть, не розраховуйте на нас. Укладайте інші домовленості на чотири роки», – попереджає Лілла.

«Я вважаю дуже важливим, щоб європейці намагалися догодити Трампу і щоб через Трампа швидко збільшували свої військові витрати і готувалися до будь-чого», – зазначає Лілла.

Нагадаємо, Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

Читайте також: Демократична партія США відклала висунення Байдена кандидатом у президенти
Теги: США вибори у США Джозеф Байден партії Дональд Трамп Європа

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