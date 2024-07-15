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Справу щодо Трампа про засекречені документи закрито: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справу щодо Трампа про засекречені документи закрито: деталі
Кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією відхилено
фото з відкритих джерел

Як зазначається, окружний суддя США Ейлін Кеннон визнала, що призначення генеральним прокурором Мерріком Гарлендом спеціального прокурора Джека Сміта було неконституційним

Американський суддя відхилив кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією, що стало надзвичайним поворотом подій майже через два роки після того, як агенти ФБР обшукали його маєток у Флориді на предмет зникнення національних таємниць, і коли він намагається повернути собі Білий дім. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, у 93-сторінковому наказі в понеділок окружний суддя США Ейлін Кеннон визнала, що призначення генеральним прокурором Мерріком Гарлендом спеціального прокурора Джека Сміта було неконституційним. Це завершує серію останніх судових перемог Трампа в різних кримінальних справах, які розглядаються проти нього, включно з головним рішенням Верховного суду США минулого місяця, згідно з яким президенти мають принаймні частковий імунітет від судового переслідування за офіційні дії.

Очікується, що міністерство юстиції США оскаржить рішення Кеннона. Звільнення відбувається в той момент, коли Трамп готується прийняти свою кандидатуру в президенти на національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі після невдалого замаху.

Прессекретарі кампаній Трампа та Байдена не відразу відповіли на запити про коментарі. Білий дім відмовився від коментарів і направив запитання до міністерства юстиції.

Кеннон, якого у 2020 році призначив Трамп у федеральній лаві на півдні Флориди, виявив, що Конгрес не надав Гарланду чітких повноважень призначати або фінансувати спеціального радника.

«Суд переконаний, що судове переслідування спеціального прокурора Сміта щодо цієї дії порушує два структурні наріжні камені нашої конституційної схеми – роль Конгресу в призначенні конституційних посадових осіб і роль Конгресу в дозволі на витрати за законом», – написав Кеннон.

Кеннон зіткнулася з пильною увагою до того, як вона розглядала справу Трампа, від суті її рішень до її рішення відкласти призначення дати суду на невизначений термін.

За словами колишнього федерального прокурора Барбари Маккуейд, оскарження урядом рішення може також дати офісу Сміта можливість домагатися відсторонення Кеннона від справи.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Трамп дістав незначне поранення – куля зачепила вухо. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

Як повідомлялося, передвиборний штаб президента США Джо Байдена шукає нову стратегію, ухваливши рішення поки утриматися від словесних нападок на колишнього президента Дональда Трампа після замаху на республіканського суперника на заході Пенсільванії.  

До слова, підозрюваний у стрільбі у колишнього президента США Дональда Трампа Томас Крукс перед пострілами в натовп цілився у поліцейського на даху. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на шерифа округу Батлер Майкла Слупа. За його даними, під приціл стрільця потрапив офіцер, який оглядав дах.

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Теги: Дональд Трамп США звільнення імунітет суддя документи прокурор

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