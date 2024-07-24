Переговори із Москвою: союзники повідомили, чого очікують від Києва

Посол Великої Британії в НАТО впевнений, що українці, за підтримки Британії і союзників, продовжать боротьбу

Девід Куоррі: «Рішення про припинення війни може ухвалити вже завтра сам президент Путін»

Посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі відповів, чи очікують союзники переговорів між Москвою та Києвом, на яких наполягає Лейбористська партія, яка зараз прийшла до влади у Великій Британії. Про це Куоррі повідомив в інтерв'ю Meduza.

Посол прокоментував розмови про нібито інтерес Заходу якнайшвидше провести мирні переговори між Україною та Росією.

«Я з цим абсолютно не згоден. Новий прем'єр-міністр пообіцяв надавати Україні три мільярди фунтів військової допомоги щорічно – і ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Ми не намагаємося посадити Україну за стіл переговорів у зручний для нас момент. Я не знаю, коли прийде час говорити про мир – це рішення президента Зеленського та українського народу», – наголосив Куоррі.

Посол Великої Британії в НАТО також повідомив, що впевнений, що українці, за підтримки Британії і союзників, продовжать боротьбу. «Вони борються за свою свободу, суверенітет, територіальну цілісність, і ніхто в НАТО не збирається примушувати Київ до миру. Українці самі мають вирішити, коли і з якими вимогами сідати за стіл переговорів.

Рішення про припинення війни може ухвалити вже завтра – сам президент Путін. І жахливі людські втрати, яких зазнає Росія, також можуть припинитися завтра – якщо Путін так вирішить.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним задля припинення війни. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

«Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території.

Після того, як Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни, у Кремлі зажадали від України конкретних дій.