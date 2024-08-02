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Видання Bild пояснило, чому Путін прагнув обміняти кілера Красікова

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Видання Bild пояснило, чому Путін прагнув обміняти кілера Красікова
Путін і Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому
фото: Тасс

Путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці

Західні розвідки припускають, що президент РФ Путін і російський кілер Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому. Припускається, що кілер володіє небезпечною для Кремля інформацією. Про це пише видання Bild.

«Путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить усе для його звільнення, або щоб укласти угоду з владою Німеччини», – йдеться в матеріалі.

Видання також припускає, що Красіков міг зіграти роль у приході Путіна до влади. Вважається, що в 1990-ті роки він працював на Анатолія Собчака та його заступника і вживав заходів проти їхніх політичних опонентів.

Однак у лютому 2000 року, через кілька тижнів після вступу Путіна на посаду президента, Собчак раптово помер. Офіційна причина смерті – серцевий напад – залишилася лише однією з версій. Родичі припускали, що Собчака було вбито.

Відтак представники західних розвідок підозрюють, що Красіков міг мати стосунок до ймовірного вбивства Собчака і що слід може привести до самого Путіна. Це пояснює наполегливість, з якою російський диктатор боровся за звільнення кілера.

Як повідомлялося, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Серед високопоставлених слідчих Німеччини «мало розуміння», а те, що сталося, вважається надмірною поступливістю по відношенню до російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

До слова, літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передали Заходу, приземлився в аеропорту Кельна в Німеччині. Водночас у московському аеропорту Внуково обміняних росіян зустрічали диктатор Росії Володимир Путін, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

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Теги: обмін звільнення кілер путін росія

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