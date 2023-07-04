Китай без пояснень скасував візит Борреля до Пекіна

Боррель мав відвідати Китай 10 липня та зустрітися зі своїм китайським колегою

Китай скасував запланований візит глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Пекіна без оголошення причини. Про це повідомляє Reuters.

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Візит мав відбутися наступного тижня.

«Нажаль, китайські партнери поінформували нас, що візит у заплановані дати наступного тижня неможливий, і маємо шукати альтернативи», – повідомила прессекретарка ЄС Набіла Массралі.

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Міністерство закордонних справ Китаю не змогло швидко відповісти на запит Reuters.

Боррель мав відвідати Китай 10 липня та зустрітися зі своїм китайським колегою для обговорення «стратегічних питань», зокрема, війни Росії проти України та дотримання прав людини.

Це вже друге скасування візиту Борреля до Китаю цього року. Перший раз він не зміг приїхати у квітні через позитивний результат тесту на Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні.