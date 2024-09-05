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Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом – Reuters
Гарріс все ще сподівається на момент, коли телеканал ABC News, який прийматиме дебати 10 вересня, буде змушений вимкнути мікрофони і дати можливість кандидатам відповісти
фото з відкритих джерел

Штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів республіканця Дональда Трампа

Штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс підтвердив свою згоду на умови дебатів з республіканським кандидатом Дональдом Трампом, включаючи правило про вимкнення мікрофонів опонента під час виступу іншого кандидата. 

За інформацією Reuters, яка посилається на джерела, близькі до ситуації, штаб Гарріс все ще сподівається на те, що телеканал ABC News, який організовує дебати 10 вересня, надасть можливість кандидатам висловлюватися без перерв.

Останні опитування показали, що Камала Гарріс зміцнила свої позиції і наразі обганяє Трампа у деяких загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

Це сприяло активізації кампанії демократів, які раніше мали сумніви щодо шансів Байдена.

На вихідних Гарріс закликала Трампа до дебатів, висловивши бажання, щоб мікрофони обох кандидатів були увімкнені протягом всього заходу.

Така домовленість забезпечить рівні умови для обох учасників і дозволить уникнути перебивань.

Окрім цього, кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Тім Волз і кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс також погодилися на дебати, які відбудуться 1 жовтня на телеканалі CBS News.
 
 Нагадаємо, з'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа.
 

Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс

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