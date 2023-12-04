Politico: Пентагон заявить про брак потужностей через підтримку України

Наразі промисловість Китаю значно перевищує потенціал Сполучених Штатів

У проєкті першої Національної оборонно-промислової стратегії США йдеться про те, що американські компанії наразі не можуть виробляти зброю достатньо швидко, щоб задовольнити світовий попит, зокрема через війни в Україні та Ізраїлі. Про це пише Politico.

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Повідомляється, що національну оборонно-промислову стратегію США найближчими тижнями має оприлюднити начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант.

У проєкті йдеться, що оборонно-промислова база США не володіє потенціалом, можливостями та стійкістю, необхідними для задоволення повного спектру потреб військового виробництва з необхідною швидкістю і масштабом.

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Зазначається, що Америка створює найкращу зброю в світі, але не може виробляти її достатньо швидко. Спочатку на це вплинула пандемія Covid-19. Потім почалися вторгнення Росії в Україну і напад ХАМАС на Ізраїль, що призвело до появи інших промислових потреб, оскільки США намагаються виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

Також йдеться про те, що після холодної війни американська оборонна промисловість скоротилася, тоді як Китай упродовж останніх 30 років розвивався у суднобудуванні, видобутку критично важливих корисних копалин і мікроелектроніці. Промисловість Китаю значно перевищує потенціал не лише Сполучених Штатів, але й сукупний обсяг виробництва ключових європейських та азійських союзників.

Щоб вирішити цю проблему, Міністерство оборони США розвиватиме більш стійкі та інноваційні ланцюги постачання, інвестуватиме в малий бізнес і приділятиме більше уваги інноваціям.

Нагадаємо, у США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України.

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Як повідомлялося, Пентагон впевнений у тому, що українська армія успішно застосовує військову техніку, яку отримала від США.