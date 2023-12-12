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Президент США підписав новий пакет допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент США підписав новий пакет допомоги Україні
Зустріч Володимира Зеленського Та Джо Байдена в Білому домі
фото: AP

Байден підписав указ про виділення військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі.

Байден наголосив, що вже підписав указ про виділення військової допомоги Україні.

«Ці гроші надійдуть швидко», – сказав президент США.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де у нього заплановані переговори з американським лідером Джо Байденом.

11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною.

Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент переговори

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